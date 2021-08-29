شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: صفقات الزمالك بعيدة عن المنظرة والإعلان بعد مباريات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن موعد إعلان مسؤولو القلعة البيضاء عن الصفقات الجديدة، استعداداً لخوض الموسم المقبل، وكتب الغندور عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: بعض من جماهير الزمالك مستعجلين علي الصفقات مش فاهم ليه الموسم الجديد لسه شوية و عندنا وقت للتفاوض والإعلان و الأهم انها صفقات مدروسة بأماكن يحتاجها الفريق بعيد عن أي منظرة و فلوس تدفع بلا معايير انتظروا و الاعلان عن الصفقات بعد مباريات منتخب مصر.

وعن موقف الزمالك من عدم استكمال مسابقة كأس مصر قال الغندور: نادي بيراميدز والزمالك و انبي و بتروجيت وأسوان رافضين الغاء الكاس و لا أعلم رأي سموحة و الأهلي.



الغندور



خالد الغندور

وأبدى أحمد عبد المقصود، مدرب الزمالك، رفضه لفكرة عدم استكمال مسابقة كأس مصر لتخفيف ضغط المباريات عن اللاعبين، وقال عبد المقصود، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": بعيدا عن رأي إدارة الزمالك، لماذا يثار الآن جدل بعدم استكمال مسابقة الكأس، الزمالك وصل قبل النهائى، وسنواجه أسوان، وإذا سرنا بنفس أسلوب الدورى، سألعب كل 3 أيام دون أزمة، وتم ضغط مبارياتنا ولعبنا مع الإسماعيلى في الكأس وقت لعب مباريات الدورى فلماذا يتم التفكير فى إلغاء البطولة الآن.

وأضاف: تعاملنا بعد التوقف وكأننا نخوض موسما جديدا، ودخلنا معسكر لمدة 22 يوما في الإسكندرية وهذا ما فرق معنا، كنا نقول للاعبين ليست لنا علاقة بأحد نكسب فقط 7 مباريات وسنتوج بالدورى.

وتابع: بعيدا عن الناحية الفنية، أقصى ما ركزنا عليه هو لمة لاعبى الفريق، بعد رحيل ساسي ومصطفى محمد من قبله، أدى هذا الأمر لاستنفار كل اللاعبين، وفى الفترة الأخيرة كنا نشعر باقتراب رحيل ساسى.