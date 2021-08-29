شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث تسويق "المطاريد" خلال ميركاتو الصيف بعد قرار موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو النادى الأهلى مع أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلى، خلال الأيام الحالية، العروض التى وصلت بعض لاعبى الفريق، خاصة الذين تقرر رحيلهم عن النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب مسئولو الأهلى فى تسويق عدد من اللاعبين الذين أوصى بيتسو موسيمانى المدير الفنى برحيلهم عن النادى بنهاية الموسم الجارى، لعدم حاجة الفريق لجهودهم.

ويعقد مسئولو الأهلى جلسات عمل مكثفة خلال الأيام الحالية لحسم عدة ملفات مهمة خاصة بفريق الكرة، فى مقدمتها مصير الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما شهدت الأيام الماضية ترشيحات كثيرة لأسماء الراحلين عن القلعة الحمراء ومنهم، النيجيرى جونيور أجاى والكونغولى والتر بواليا وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام ومروان محسن وكريم نيدفيد، وهناك اتجاه كبير لإعارة أحد حُراس المرمى بالفريق سواء مصطفى شوبير أو على لطفي.

ومن المقرر أن يبحث مسئولو القلعة الحمراء مع أمير توفيق تسويق اللاعبين الذين أوصى الجهاز الفنى برحيلهم عن النادى بنهاية الموسم الجارى خاصة أن هناك الكثير من اللاعبين الراحلين لديهم عروض من أندية محلية وخارجية، ويرغب الأهلى فى تسويقهم من أجل تحقيق مكاسب مالية من وراء بيعهم، بعدما أعلن النادى ضم 4 صفقات رسمية وهم، الجنوب أفريقى بيرسى تاو من برايتون الإنجليزى والموزمبيقى لويس ميكيسونى من سيمبا التنزانى لمدة 4 مواسم وكريم فؤاد من النجوم وحسام حسن من سموحة لمدة 5 مواسم.