"بعد كمين في شبراخيت" .. مترجم موسيماني يعلن القبض على مخترق حسابه .. ويكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن عمر محب مترجم الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للأهلي نجاح أجهزة الأمن في القبض على مخترق حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بمدينة شِبراخيت،بمحافظة البحيرة .

وكان حساب محب قد تعرض للإختراق وقام المقرصن بنشر منشور على حساب محب يحتوى على اتهامات ومعلومات غير حقيقية مدعياً استقالة مترجم موسيماني.

وفجر محب مفاجأة خلال فيديو بثه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" حيث إنه قال إن المتهم اعترف خلال التحقيقات باختراق حساب وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز ونشر نفس المحتوى على صفحته.

وتعرض حساب خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق للإختراق ونُشر نفس المحتوى على صفحة بواسطة السارق قبل أن يستيعد الوزير الحساب ويتقدم ببلاغ .

وأنهى محب "المتهم أعترف باخترق حسابات 2104 حساب سابق، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة القضية، ثم جددت له 15 يومًا".