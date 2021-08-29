"لم يحدث تطاول".. الزمالك يكشف كواليس مشادة جنش وكارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كواليس المشادة التي وقعت بين محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأبيض ومدربه الفرنسي باتريس كارتيرون.

ووقع خلاف بين جنش وكارتيرون قبل ساعات قليلة من مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بالجولة 32 من دوري WE المصري، ليتم استبعاده حتى نهاية الموسم.

وخلال حديثه لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال السيد: "لم أحضر الواقعة لكن سمعت بها، جنش كان أساسيا ويلعب المباريات بشكل مستمر، عندما علم بأنه سيجلس احتياطيا توجه للمدير الفني واستفسر عن الأمر، وعندما علم باستبعاده (اتضايق وانفعل)".

وأضاف: "كارتيرون قال لجنش هذا قراري الفني وليس لك أن تتدخل في الأمور الفنية وهذا حقه كمدير فني".

وتابع: "جنش على صوته، وكارتيرون لم يقبل وقال له (خلاص شكرا مش عاوزك)، لكن لم يحدث تطاول أو تشابك".

وواصل: "تواصل مع اللاعب وشرح لي الموقف كاملا، وقلت له التزم بقرار مدربك ونفذ التعليمات".

وأكمل: "جنش اعترف بخطئه، سيتم فتح تحقيق في الواقعة ولدينا لائحة عقوبات تطبق على الجميع وسيتم على أساسها تحديد العقوبة المناسبة على اللاعب".

وبسؤاله عما إذا كان كارتيرون قد طلب الاستغناء عن جنش، أجاب: "لم يحدث وطلب فقط تجميده لنهاية الموسم".

جدير بالذكر أن الزمالك حسم بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 20/21 بفارق 4 نقاط عن الأهلي وصيف الجدول.