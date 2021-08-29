عضو الزمالك عن حسام حسن: مبروك على الأهلي.. ولهذا السبب تخلينا عن ضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كواليس التخلي عن التعاقد مع حسام حسن لاعب فريق سموحة السابق والمنضم حديثًا إلى صفوف الأهلي.

وأعلن الأهلي قبل أيام، ضم حسام حسن إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة 5 مواسم مقبلة.

وخلال حديثه لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال السيد: "مبروك على الأهلي حسام حسن، دخلنا بالفعل في مفاوضات مع اللاعب -لا أنكر-، ووصلنا لمرحلة معينة لكننا لم نصل لاتفاق".

وأضاف: "فرج عامر (رئيس سموحة) كان يريد الحصول على مبلغ مادي بالإضافة إلى لاعبين مقابل الحصول على حسام حسن فقط".

وتابع: "فرج عامر شاطر في المفاوضات وأحترم تلك النقطة، لكن مش على نادي الزمالك".

وبسؤاله عن رغبتهم الجادة السابقة في ضم اللاعب، قال: "هل هو حسام حسن (مدرب الاتحاد السكندري الحالي)!؟

وردًا على أنه من أفضل المهاجمين في مصر، أجاب: "لأنه لا يوجد مهاجمين في مصر، لا يوجد سوى مصطفى محمد مهاجم صريح.. هل هناك مهاجمين آخرين!؟".