عوض الزمالك يكشف.. حقيقة مفاوضات التعاقد مع أجايي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لا توجد أي مصلحة للفريق الأبيض من التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي.

وكان مصدر بالأهلي قد كشف لمصراوي في تصريحات سابقة، أن هناك جلسة جمعت بين مسئولي الفريق الأحمر مع وكيل اللاعب النيجيري للاتفاق حول طريقة الرحيل.. طالع التفاصيل من هنا

وخلال حديثه لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، سُئل السيد عن اهتمام الزمالك بضم أجايي، وأجاب: "أول مرة أسمع هذا الكلام، ولا أرمى عقلي للسوشيال ميديا".

وردًا على سؤال هل دخل الزمالك في مفاوضات مع النيجيري، قال: "لا أرى أي مصلحة للزمالك من التعاقد مع أجايي، (مستغرب) ما يُقال".

وكان أجايي (25 عامًا) انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من الصفاقسي التونسي، إلا أن المحترف النيجيري خرج من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة.