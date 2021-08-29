نوفاك دجوكوفيتش مشيداً بحمدتو: "أنا مذهول"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

احتفى لاعب التنس الشهير الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بالمصري إبراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة من "ذوي الهمم".

ونشر نوفاك دجوكوفيتش عبر حسابه على "انستجرام"، فيديو لإبراهيم حمدتو أثناء مشاركة الأخيرة في الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

وكتب نوفاك دجوكوفيتش تعليقاً على الفيديو "رائع.. أنا في حالة ذهول".

وأبهر حمدتو العالم أثناء مشاركته الثانية على التوالي في الألعاب البارالمبية في منافسات تنس الطاولة واصراره على اللعب ممسكاً المضرب بفمه.

وسبق وكتب الحساب الرسمي لدورة الألعاب البارالمبية، عبر "تويتر" "فقط بالدورة البارالمبية، اللاعب المصري إبراهيم حمدتو يلهم الجميع حول العالم.. بعدما فقد ذراعيه إثر حادث، يمسك بالمضرب بفمه وتساعده قدماه".

وأصبح حمدتو أول رياضي مصري يظهر كشخصية "أنمي" بجانب تميمة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، الدمية سومتي.

وكان حمدتو قد تعرض لحادث قطار، وهو في العاشرة من عمره، أدى إلى بتر ذراعيه، ولكنه تمكن من احتراف لعبة التنس الطاولة رغم ذلك.