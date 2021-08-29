"خاف الله".. فرج عامر يوجه رسائل لرئيس اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قام فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بتوجيه عدد من الرسائل لأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة.

وتعادل سموحة في مباراته الأخيرة بالدوري 1-1 أمام مصر للمقاصة، ليتراجع ترتيبه للمركز الرابع في ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز.

ولن يشارك سموحة في الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما سبق وأرسل اتحاد الكرة أسماء بيراميدز الذي احتل المركز الثالث في الترتيب النهائي للدوري، والمصري الذي تراجع ترتيبه للمركز الخامس.

وكتب رئيس سموحة عبر صفحته على "فيسبوك" "هذا قدرنا ويجب الا نستسلمً".

وتابع "ليس بيني وبين المهندس احمد مجاهد الا كل خير واقدره واحترمه واعرف ان لدية قدره تنظيميه كبيرة وقلعة كروية محترفة تعرف كل ابجديات بطولات ومسابقات كرة القدم المصرية".

وأضاف "ولكنة انهى مسابقة الدوري العام المصري هذا الموسم بما لا يليق بمصر ام الدنيا، وبالجمهور المصري العاشق للكرة، وبالأندية التي شاركت في بطولة الدوري العام وفي كل عناصر المنظومة".

وأضاف "لماذا تغير سلوكًا واسلوب احمد مجاهد فجأة كيف ينهي البطولة بعكس ما بدأت؟، كيف تقبل ان تكون احدى المباريات الأخيرة للدوري المصري بهذا العبث".

وشدد "ماذا فعلت سموحة لكي تقتل فرحتها بالمركز الثالث وتاتي بم اتيت به؟".

واستمر " كان من الافضل ان تطلب منا عدم اللعب والاكتفاء بارسال النتيجة التي ارسلت لها حكام المدارس المغمورين لتنفيذها بلا سماعات بلا استعداد بلا خبرة بلا دراية اندفاعاً لتحقيق رسالة اتوا من اجلها".

واختتم "اذا كنت غير عابئ بتاريخك خاف علي بلدك، خاف الله".