يوفنتوس يسابق الزمن لضم بديل كريستيانو رونالدو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يسابق نادي يوفنتوس الإيطالي الزمن، مع بدء العد التنازلي لانتهاء الميركاتو الصيفي، للتعاقد مع بديل للبرتغالي كريستيانو رونالدو.



وغادر رونالدو مؤخرا صفوف يوفنتوس وعاد للدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة مانشستر يونايتد، بعد غياب دام 12 عاما كاملا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن يوفنتوس قرر خلال الساعات القليلة الماضية، إحياء مفاوضاته مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وقال المصدر إن إيكاردي هو البديل الأقرب لتعويض رونالدو في ملعب أليانز، معقل البطل التاريخي لإيطاليا.

لكن تلك الصفقة ربما تكون بمثابة صدمة بالنسبة لريال مدريد، الساعي أيضا للتعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس الشاب، قبل يومين من نهاية الميركاتو الصيفي.

ويميل مسؤولو باريس نحو الموافقة على رحيل إيكاردي ليوفنتوس، وبالتالي سيكون من الصعب للغاية التفريط في مبابي، خوفا من التأثير بدرجة أكبر على خط هجوم الفريق.