أنشيلوتي يعترف بأن ريال مدريد سيعاني كثيرا في الدوري الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أقر الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بأن فريقه سيعاني كثيرا في الدوري الإسباني هذا الموسم 2021-2022.



وانتزع ريال مدريد فوزا صعبا على مضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد، مساء يوم السبت، في الجولة الثالثة من منافسات "لا ليجا".

وقال أنشيلوتي إن "المباراة كانت صعبة، ومتكافئة أكثر في الشوط الأول"، بينما أبدى إعجابه بـ"كثافة الأداء في الشوط الثاني" من قِبل لاعبيه.

وفي تصريحات بعد اللقاء الذي أقيم على ملعب "بينيتو فيامارين"، قال أنشيلوتي إن لاعبيه "تحسنوا على مستوى التمريرات في الشوط الثاني، واستحقوا الفوز، رغم أن الأداء لم يكن جيدا"، إلا أن "الحفاظ على نظافة الشباك ساعدنا على تحقيق الفوز بفضل المهاجم (كريم) بنزيمة الذي عاد ليصنع الفارق وصنع تمريرة الهدف لزميله (داني) كارباخال)".

كما أوضح المدرب الإيطالي أنه "كان غاضبا في الشوط الأول بسبب غياب الكثافة في الأداء، وهو العيب الذي يجب أن يختفي بالعمل المستمر".

وأضاف: "هذا الفريق قادر على اللعب بكثافة أكبر، هناك جوانب كثيرة يجب تحسينها حتى لا نعاني، ورغم ذلك فإن المحصلة الإجمالية إيجابية بعد فترة إعداد استثنائية للموسم".

وأثنى أنشيلوتي على ظهيره الأيمن داني كارباخال صاحب هدف الانتصار، مؤكدا أنه "عنصر أساسي" في الفريق، لأنه يمتلك الخبرة والشخصية، وهو مثال يحتذى به".

ورفع الفوز رصيد الفريق الملكي للنقطة السابعة، التي يقفز بها للصدارة مؤقتا مع إشبيلية وفالنسيا وريال مايوركا أصحاب نفس الرصيد.