شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. جدو يحرز هدفا قاتلا أمام غانا ويقود الفراعنة للقب الأفريقي السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد ناجى جدو، لاعب الأهلى السابق، فى إحراز هدف الفوز للمنتخب الوطنى فى مرمى غانا قبل نهاية المباراة فى المباراة النهائية لبطولة أفريقيا 2010، وتمكن المنتخب الوطنى من تحقيق إنجاز تاريخى سطرته مصر فى أنجولا 2010، عندما حققت اللقب الثالث على التوالى من بطولة الأمم الأفريقية، ليصبح أول منتخب يحقق ثلاثة ألقاب متتالية، محطما رقمه السابق بتحقيق اللقب مرتين متتاليتين بالتساوى مع منتخبى غانا والكاميرون.