شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. جدو يحرز هدفا قاتلا أمام غانا ويقود الفراعنة للقب الأفريقي السابع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح محمد ناجى جدو، لاعب الأهلى السابق، فى إحراز هدف الفوز للمنتخب الوطنى فى مرمى غانا قبل نهاية المباراة فى المباراة النهائية لبطولة أفريقيا 2010، وتمكن المنتخب الوطنى من تحقيق إنجاز تاريخى سطرته مصر فى أنجولا 2010، عندما حققت اللقب الثالث على التوالى من بطولة الأمم الأفريقية، ليصبح أول منتخب يحقق ثلاثة ألقاب متتالية، محطما رقمه السابق بتحقيق اللقب مرتين متتاليتين بالتساوى مع منتخبى غانا والكاميرون.
قدم الفراعنة أداءً مميزًا خلال مشوار دور المجموعات فى أمم أفريقيا 2010 ونجحوا فى تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن الوصيف نيجيريا صاحب الـ6 نقاط.
واصطدم مصر بمنتخب الكاميرون فى مباراة قوية بدور الـ8، واستطاع لاعبو المنتخب الوطني قهر الأسود بنتيجة 3-1 وأحرز الأهداف كل من أحمد حسن (هدفين) ومحمد ناجى جدو.
بعد ذلك واجه المنتخب الوطنى نظيره الجزائرى فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2010 ولقن محاربو الصحراء درسا قاسيا بالفوز 4-0 والتأهل إلى المباراة النهائية.
وفى مباراة اللقب الثالث على التوالى، وقع منتخب مصر وجها لوجه أمام غانا فى المباراة النهائية وظلت المباراة متكافئة بين الفريقين إلى أن أطلق محمد ناجى جدو البديل السوبر رصاصة الرحمة وأحرز هدف الفوز القاتل بالدقيقة 85 وأهدى البطولة للفراعنة.