شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعبة جودو بالمنصورة إثر توقف قلبها أثناء التمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت لاعبة الجودو بنادى الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عقب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة أثناء أداء التمارين الخاصة بها.

وقال بعض الشهود على واقعة وفاة رنا أحمد لاعبة الجودو، إن اللاعبة كانت في التمرين بينما كانت والدتها جالسة ضمن أولياء الأمور المتواجدين بصالة اللعب، وطلب منها المدرب أن تلعب مباراة، وقامت اللاعبة من وضع الجلوس، فوقعت مباشرة للأمام، وعلى الفور تم استدعاء وحدة الإسعاف، وتم عمل الإسعافات بإنعاش القلب والرئتين، وحضر الإسعاف لأخذ البنت إلى أحد المستشفيات الخاصة، بالمنصورة.

ونعى مجلس إدارة نادى الحوار الرياضي، لاعبته، عبر الصفحة الرسمية له على موقع "فيس بوك"، وتم إعلان الحداد بالنادي لمدة 3 أيام، تتوقف خلالها كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وجاء بيان النعى الذى نشره النادى عبر "فيس بوك": "راضين بقضاء الله وقدره، ينعي مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية والعاملين به وأعضاء الجمعية العمومية، لاعبة الجودو بالنادي، البطلة رنا وائل حسين الغندور".

وتابع البيان: "تعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية بالنادي، إعتبارا من الأحد الموافق 29 أغسطس، ونسأل الله لأسرتها الصبر والسلوان".