شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعبة جودو بالمنصورة بعد ابتلاع لسانها أثناء التمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت لاعبة الجودو بنادى الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عقب تعرضها لابتلاع لسانها في أثناء تأديتها للتمارين الخاصة بها.

ونعى مجلس إدارة نادى الحوار الرياضي، لاعبته، عبر الصفحة الرسمية له على موقع "فيس بوك"، وتم إعلان الحداد بالنادي لمدة 3 أيام، تتوقف خلالها كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وجاء بيان النعى الذى نشره النادى عبر "فيس بوك": "راضين بقضاء الله وقدره، ينعي مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية والعاملين به وأعضاء الجمعية العمومية، لاعبة الجودو بالنادي، البطلة رنا وائل حسين الغندور".

وتابع البيان: "تعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية بالنادي، إعتبارا من الأحد الموافق 29 أغسطس، ونسأل الله لأسرتها الصبر والسلوان".