شكرا لقرائتكم خبر عن هاني عبدالهادي لـ"الخليج 365": أنا أول واحد يعمل عملية في رفع الأثقال ويكمل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب هانى عبد الهادى، لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، عن سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية خلال منافسات وزن 88 كجم ، مؤكدا أنه يمثل منتخب مصر لمدة 14 عاما، ولكنه تعرض منذ خمس سنين لإصابة كبيرة وهى قطع في وتر الكتف وهو الوتر الأساسى.

وقال البطل البارالمبى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا أول واحد يعمل عملية في رفع الأثقال ويرجع يلعب تانى"، والدكتورة حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية، ساعدتنى كثيرا في السفر للعلاج في الإمارات.

وأضاف هانى عبد الهادى ، أنه كان يتمني أن يحقق الميدالية الذهبية، لكن التتويج بالبرونزية فى هذه الظروف أغلى له من الميدالية الذهبية التى تُوج بها فى دورة الألعاب البارالمبية فى لندن.

ووجه بطل رفع الأثقال، الشكر لزوجته وإخوته ومسئولى اللجنة البارالمبية، مؤكدا أن الفوز بالميدالية البرونزية هى خطوة مهمة للتتويج بالميدالية الذهبية فى الألعاب البارالمبية فى باريس 2024.

ونجح هاني عبد الهادى، لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، فى التتويج بالميدالية البرونزية خلال منافسات وزن 88 كجم لرفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا فى العاصمة اليابانية طوكيو، ليحقق الميدالية السادسة لمصر فى الدورة.