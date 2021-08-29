المنتخب الوطنى يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أنجولا فى تصفيات المونديال

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القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهة أنجولا الاربعاء المقبل فى افتتاح مشوار تصفيات المونديال، ويسعى حسام البدرى وجهازه لتحفيظ اللاعبين خطة اللعب فى ظل ضيق الوقت وحالة الإجهاد التى تسيطر على اللاعبين، ومنع البدرى لاعبى المنتخب من الحديث عن مباريات الدورى وتتويج الزمالك بالدرع مؤخرا وطلب من اللاعبين التركيز فى تصفيات المونديال.