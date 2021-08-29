شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أنجولا فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهة أنجولا الاربعاء المقبل فى افتتاح مشوار تصفيات المونديال، ويسعى حسام البدرى وجهازه لتحفيظ اللاعبين خطة اللعب فى ظل ضيق الوقت وحالة الإجهاد التى تسيطر على اللاعبين، ومنع البدرى لاعبى المنتخب من الحديث عن مباريات الدورى وتتويج الزمالك بالدرع مؤخرا وطلب من اللاعبين التركيز فى تصفيات المونديال.
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، قائمة اللاعبين لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 1 و5 سبتمبر المقبل فى منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.
وضمت القائمة 27 لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفان فى إنجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما فى ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة فى إنجلترا، وجاءت القائمة على النحو التالي:
محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .