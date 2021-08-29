الميدالية السادسة.. عبدالهادي يحصد برونزية رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق الرباع المصري هاني عبد الهادي الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال وزن 88 كجم، في دورة الألعاب البارالمية بطوكيو 2020.

ونجح هاني عبد الهادي في محاولته الأولى برفع 214 كجم، قبل أن يفشل في المحاولة الثانية ولم يتمكن من رفع 217، وفشل أيضا في محاولته الثالثة ولم يتمكن من رفع 221 كجم،

وتعد هذه هي الميدالية السادسة لبعثة مصر المشاركة في بارالمبياد طوكيو 2020.

يذكر أنه توج كل من محمود عطية وفاطمة عمر بالميدالية الفضية خلال منافسات رفع الأثقال، وحقق محمد صبحي الميدالية البرونزية في اللعبة نفسها.

وسبق أن حصل شريف عثمان على الميدالية الفضية في رفع الأثقال، وهو نفس مع حققته رحاب رضوان في اللعبة ذاتها.