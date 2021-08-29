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شاهد.. احتفالات اليابانيين بتتويج الفراعنة بميداليات بارالمبياد طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من اليابانيين على الاحتفاء بأبطال البعثة المصرية المتوجين بالميداليات فى بارالمبياد طوكيو 2020، حيث التقطوا الصور التذكارية معهم فى حضور رامى عبد الحميد أمين صندوق اللجنة البارالمبية.

 

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وتوجت الرباعة البارالمبية فاطمة عمر، الميدالية الفضية فى منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، لترفع الأسطورة المصرية رصيدها من الميداليات البارالمبية إلى 6، حيث تشارك للمرة السادسة على التوالي منذ بارالمبياد سيدني 2000.

فيما حصد محمود صبرى فضية رفع الأثقال في وزن 72 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، المقامة حاليا في اليابان.

 

وتعتبر فضيتا صبرى وفاطمة هما الثالثة والرابعة للمصريين فى الدورة البارالمبياد والثالثة فى لعبة رفع الأثقال، بعد فضيتي شريف عثمان ورحاب رضوان، اللذان نجحا فى حصد أول ميداليتين لمصر فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة.

 

وحقق شريف عثمان الميدالية البارالمبية الأولى لمصر بعدما حصد فضية منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم، ويعتبر شريف عثمان صاحب الرقم العالمي والبارالمبي السابق والذي حققه في ريو دي جانيرو 2016 برفع 211 كجم، لكنه لم يكرر المحاولة على هذا الرقم فى اليابان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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