زياد كحيل يحتل المركز السادس في تصفيات السباحة ويقترب من التأهل للنهائي

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القاهرة - سامية سيد - احتل البطل المصري البارالمبي زياد كحيل، المركز السادس في تصفيات سباق 100 متر صدر SB4 ضمن منافسات السباحة للرجال بزمن قدره دقيقة و59.02 ثانية، وبانتظار باقي المتنافسين لحسم التأهل إلى النهائي ضمن أفضل 8 مراكز، في منافسات دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، والمقامة في الفترة من 24 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل في اليابان.

وتستكمل البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 منافساتها اليوم على صعيد رياضات رفع الأثقال والسباحة والطائرة وكرة الهدف، وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بـ49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

ووصل رصيد مصر من الميداليات قبل منافسات اليوم إلى خمس ميداليات، حيث حققت لاعبة رفع الأثقال المصرية فاطمة عمر، الميدالية الفضية في رفع الأثقال، في وزن 67 كجم، أمس السبت، في منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو، بعد أن تمكنت من رفع 120 كجم.

كما حقق محمود عطية، المركز الثاني والميدالية الفضية، في منافسات رفع الأثقال لوزن تحت 72 كجم ضمن دورة الألعاب البارالمبية، ليتمكن من إضافة ميدالية أخرى لمصر في رفع الأثقال.

وفي رفع الأثقال أيضًا تمكن شريف عثمان، ورحاب رضوان، من افتتاح تتويجات مصر في الألعاب البارالمبية بفضيتين، حيث حصل شريف عثمان على فضية منافسات وزن 59 كجم، كما حصلت رحاب رضوان على فضية منافسات وزن 50 كجم، محققة رقمًا بارالمبيًّا جديدًا قدره 120 كجم، بالتساوي مع صاحبة الذهبية بطلة الصين دان دان هو.

كما حقق اللاعب محمد صبحي الميدالية البرونزية في رفع الأثقال وزن 80 كجم، بعد أن تمكن من رفع وزن قدره 212 كجم.