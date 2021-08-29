مصر في طوكيو.. سيدات مصر يخسرن من اليابان في كرة الهدف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تلقى المنتخب المصري لكرة الهدف "سيدات" خسارة قاسية أمام نظيره الياباني، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة، في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020.

وخسر منتخب مصر لكرة الهدف للسيدات أمام المنتخب اليابانى بنتيجة 10-0 من الشوط الأول تنتهى المباراة بعدم التكافؤ.

وكان المنتخب الوطني لكرة الهدف سيدات، قد خسر أمام منتخب تركيا في أولى مباريات المجموعة الرابعة بنتيجة 12-2 ، أعقبها خسارة من أمريكا في الجولة الثانية.

ويضم منتخب مصر لكرة الهدف للسيدات في هذه الدورة 6 لاعبات هن، إسراء جاد وإسراء وليد وجهاد وليد وحسناء الجابري وآية أحمد وحنان مصطفى.