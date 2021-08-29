اخبار الرياضه

مصر في طوكيو.. سيدات مصر يخسرن من اليابان في كرة الهدف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تلقى المنتخب المصري لكرة الهدف "سيدات" خسارة قاسية أمام نظيره الياباني، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة، في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020.

وخسر منتخب مصر لكرة الهدف للسيدات أمام المنتخب اليابانى بنتيجة 10-0 من الشوط الأول تنتهى المباراة بعدم التكافؤ.

وكان المنتخب الوطني لكرة الهدف سيدات، قد خسر أمام منتخب تركيا في أولى مباريات المجموعة الرابعة بنتيجة 12-2 ، أعقبها خسارة من أمريكا في الجولة الثانية.

ويضم منتخب مصر لكرة الهدف للسيدات في هذه الدورة 6 لاعبات هن، إسراء جاد وإسراء وليد وجهاد وليد وحسناء الجابري وآية أحمد وحنان مصطفى.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا