موعد مباراة سوريا وايران في تصفيات كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة سوريا وايران والقنوات الناقلة في المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

يستضيف منتخب ايران نظيره منتخب سوريا على استاد آزادي بمدينة طهران، في مباراة نارية بالمرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم منتخبات “العراق، كوريا الجنوبية، الامارات، ولبنان”.

البداية مع الضيف.. قدم منتخب سوريا مستويات رائعة بالمرحلة الثانية واحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات مقابل خسارة وحيدة فقط، مسجلًا 22 هدفًا، واستقبل 7 أهداف ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي عن جدارة واستحقاق.

وتصدر نجم فريق أهلي جدة السعودي، النجم عمر السومة قائمة ترتيب هدافي المنتخب السوري برصيد 7 أهداف، ولكنه لن يتواجد في مباراة ايران أو المباراة القادمة أمام الإمارات بسبب تعرضه لإصابة ستبعده عن الملاعب لأكثر من شهر.

ورغم الوصول إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال والتأهل إلى كأس آسيا، إلا أن المدير الفني لنسور قاسيون، التونسي نبيل معلول رحل عن الإدارة الفنية بعد 15 شهرًا من تولي منصبه، ليخلفه المدرب الوطني نزار محروس.

ويطمح نزار محروس إلى استكمال الحلم الذي طال انتظاره، بقيادة المنتخب السوري إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في التاريخ، بعدما كان نسور قاسيون قريبون للغاية من تحقيقه في 2018 لولا الخسارة بصعوبة أمام استراليا في الملحق النهائي.

في المقابل، يعتبر منتخب ايران من أبرز منتخبات القارة الصفراء المرشحين بقوة للتواجد في نهائيات كأس العالم بشكل دائم لما يمتلكه من نجوم ذات جودة عالية، على الرغم من الظهور المتواضع في المرحلة الثانية من التصفيات الحالية.

وبدت حظوظ المنتخب الايراني أكثر صعوبة في البداية، ولكنه كان في الموعد في الجولات الختامية، وحقق أربعة انتصارات بحصيلة هجومية بلغت 17 هدفًا ليضمن تواجده في المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات.

وسبق لمنتخب ايران الوصول إلى نهائيات كأس العالم في خمس مناسبات سابقة، بما في ذلك المشاركة في آخر 3 نسخ، ويتطلع المدرب الكرواتي دراغان سكوشيتش قيادتهم إلى الحدث العالمي للمرة الرابعة على التوالي.

موعد مباراة سوريا وايران في تصفيات كأس العالم 2022

يحين موعد مباراة سوريا وايران في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر المقبل، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

ولم تعلن أي قناة حتى الآن حصولها على حقوق إذاعة مباراة سوريا وايران في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.