«أنت مالك وإيه اللى جابك هنا أصلا ارجع مكانك.. هنحتفل غصب عنك يا أهلاوى».. آخر تفاصيل الأزمة بين شيكابالا ومجاهد

الشارقة - اميمة ياسر - شهد استاد بتروسبورت أمس مشادة بين شيكابالا لاعب الزمالك، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، ما تسبب فى إلغاء مراسم تسليم الزمالك درع الدورى والاكتفاء بحصول رئيس نادى الزمالك على الدرع وتسليمه للاعبين فقط.

مجاهد يرفض

ورفض أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، اتصالات مسؤولي نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بشأن حل أزمة محمود عبدالرازق شيكابالا، كابتن الفريق الأبيض، مع رئيس الاتحاد بصورة ودية، لتفادي تعرض اللاعب إلى الإيقاف المتوقع أن يصل إلى أكثر من 12 مباراة، وفقًا لتأكيدات العديد من التقارير الصحفية.

مجاهد يتوعد شيكابالا

ونشر موقع «الوطن سبورت» أن أحمد مجاهد، تلقى اتصالات مباشرة، خلال الساعات الماضية، من مسؤولي اللجنة المؤقتة التي تُدير نادي الزمالك، لحل أزمة شيكابالا وديًا، قبل إعلان مسؤولي الجبلاية العقوبة المُوقعة على اللاعب، الأمر الذي قوبل بالرفض القاطع من «مجاهد».

عقوبات كبيرة

وتوعد أحمد مجاهد، مسؤولي الزمالك، بتوقيع عقوبة كبيرة على شيكابالا، حتى لا يتكرر هذا الموقف من جديد، رافضًا كل محاولاتهم واقتراحاتهم لحل الأزمة، رغم استشهاد مسؤولي الزمالك بواقعة أزمة «كهربا»، وأزمته مع محمد فضل عضو اتحاد اللجنة الخماسية السابق، التي كانت تدير الجبلاية، في مراسم تسليم الأهلي لقب الدوري في الموسم الماضي.

مراقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي يدين شيكابالا

وأدان مراقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي، التي أقيمت أمس الجمعة، وانتهت بالتعادل 1-1، شيكابالا بعدما أكد أن اللاعب أهان رئيس اللجنة الثلاثية، عن طريق الحديث معه بصورة غير لائقة، وعدم رغبته في المثول للتعليمات، التي وضعت بشأن مراسم تسليم فريق الزمالك لدرع الدوري، وأن قائد الزمالك قال لـ مجاهد «أنت أهلاوي» وتسعى لإفساد فرحة الزمالك.

وجاءت تفاصيل المشادة التى دارت بين شيكابالا وأحمد مجاهد، حيث توجه اللاعب إلى إحدى البوابات المؤدية للملعب من أجل إدخال لاعبى الزمالك المستبعدين من اللقاء، والذين كانوا يجلسون فى المقصورة، مثل أحمد عيد وسيف فاروق جعفر وعبد الله جمعة، بجانب بعض زوجات اللاعبين مثل زوجة المغربى حميد أحداد، ولكن شيكابالا فوجئ برفض الأمن السماح لهم بالدخول إلى أرض الملعب لحضور مراسم تسليم الدرع بناءً على تعليمات أحمد مجاهد. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

اللاعبين وزوجاتهم

وتحدث شيكابالا مع أحمد مجاهد وطالبه بالسماح للاعبين وزوجاتهم بحضور مراسم التسليم، لكن الأخير رفض قائلا، "أنت مالك وإيه اللى جابك هنا أصلا ارجع مكانك"، ورد شيكابالا قائلا، " يعنى إيه أنا مالى أنا كابتن الفريق، واللاعبين لازم يحضروا المراسم"، ليكرر مجاهد الرفض قائلا، "مفيش حد هيحضر المراسم"، وهو ما جعل شيكابالا ينفعل ويرد عليه قائلا، "أنت عايز تبوظ فرحتنا بالدورى، برده هنحتفل غصب عنك يا أهلاوى"، وكاد الأمر يتطور لولا تدخل بعض موظفى اتحاد الكرة والأمن لإبعاد أحمد مجاهد قبل أن يغادر شيكابالا الملعب متوجها لغرفة خلع الملابس رافضا استلام الدرع.