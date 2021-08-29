كريستيانو رونالدو يرغب في الرحيل من نادي يوفنتوس الإيطالي

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قال المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، الجمعة، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا ينوي البقاء في يوفنتوس.

وصرح أليغري خلال مؤتمر صحفي عُقد قبل مباراة فريقه المرتقبة مع نادي إمبولي ضمن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم نهاية الأسبوع، أن رونالدو أبلغه، الخميس، برغبته في الرحيل من النادي.

وقال أليغري "أخبرني كريستيانو بالأمس أنه لم يعد ينوي اللعب مع يوفنتوس، وهذا هو السبب في عدم اختياره للعب في مبارة الغد".

وأضاف "إنه لم يتدرب مع الفريق بالأمس، والآن يمكننا التحدث عن نادي إمبولي".

وكان نادي يوفنتوس قد أبلغ رونالدو عن استعداده لبيعه خلال الصيف الحالي، لكن وفقا لشروط يحددها الفريق الإيطالي.

وتشير الشائعات إلى احتمالية انتقال البرتغالي إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي، على الرغم من أن فترة الانتقالات الصيفية للأندية قد انتهت.

وسيكون أي انتقال إلى السيتي مثيرا للجدل بشكل كبير نظرا لارتباطه بمنافسه المحلي مانشستر يونايتد، الذي لعب معه رونالدو بين عامي 2003 و 2009.

وأبلغ رونالدو، 36 عاما، يوفنتوس بأنه يشعر أن مستقبله في مكان آخر.

ويشعر رونالدو بالإحباط من تجربة انتقاله إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد إذ أن الفريق الملقب بالسيدة العجوز يغيب عن المنافسة الجدية على لقب دوري أبطال أوروبا، ولم ينجح في تخطي دور الثمانية في المسابقة، بل وودع البطولة من دور الستة عشر في الموسمين الماضيين.

وقال أليغري في اقتباسات نشرت على حساب يوفنتوس الرسمي على تويتر"يجب أن نشكر كريستيانو على ما فعله، وكونه أيضا مثالا يحتذى به بين الشباب. ولكن كما قلت، يجب أن نستمر".

وأضاف "الأشياء تتغير، إنه قانون الحياة. يبقى يوفنتوس، وهذا هو الشيئ الأكثر أهمية، كريستيانو ساهم مع الفريق، وجعل نفسه متاحا، والآن هو يغادر وتستمر الحياة".

يذكر أن يوفنتوس يسعى للحصول على حوالي 25 مليون جنيه إسترليني مقابل رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

ويعد كريستيانو رونالدو أسطورة كروية حية، إذ حصد عدّة ألقاب وجوائز مثل لقب الهداف التاريخي لدوري الأبطال برصيد 134 هدفاًـ ولقب الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 109 أهداف بالتساوي مع الإيراني علي دائي.