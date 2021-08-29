شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول المهمات فى الزمالك: حصدت 7 ألقاب دورى مع الزمالك وعبد الشافى جننى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى مصطفى ميلا، مسئول المهمات في الزمالك، بعض المواقف الكوميدية مع لاعبى الفريق الأبيض، وقال ميلا في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": حصدت 7 ألقاب مع الزمالك، وكانت هذه البطولة الأصعب والأجمل في كل البطولات التى مريت بها، بسبب المشاكل التى صاحبت تلك البطولة، ولكن لدينا لاعبين رجالا وجهازا فنيا على مستوى عال وأنا أمارس عملى بالزمالك منذ 31 سنة.

وأضاف: علاقتى مع كارتيرون وجميع الأجهزة التى تعاقبت على الزمالك جيدة، سواء أجانب أو مصريين، والمدرب الأجنبى أفضل في التعامل من المصرى؛ بسبب العقلية وشغل أوروبا.

وتابع: كل اللاعبين مقربون منى، ولكن شيكابالا أقرب لى لأننا أصدقاء، دخلت بيته ودخل بيتى، وعبد الشافى مجننى، بالأمس وجدته مع صواريخ وجرى خلفى، عندما نكون في أفريقيا يصطاد السحالى ويدخل علينا بها، كنا في معسكر بالعين السخنة ودخل غرفة عبد المقصود واستخبى هو وشيكا داخل الدولاب.

على جانب آخر، أبدى أحمد عبد المقصود، مدرب الزمالك، رفضه لفكرة عدم استكمال مسابقة كأس مصر لتخفيف ضغط المباريات عن اللاعبين، وقال عبد المقصود، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": بعيدا عن رأي إدارة الزمالك، لماذا يثار الآن جدل بعدم استكمال مسابقة الكأس، الزمالك وصل قبل النهائى، وسنواجه أسوان، وإذا سرنا بنفس أسلوب الدورى، سألعب كل 3 أيام دون أزمة، وتم ضغط مبارياتنا ولعبنا مع الإسماعيلى في الكأس وقت لعب مباريات الدورى فلماذا يتم التفكير فى إلغاء البطولة الآن.