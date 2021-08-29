شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يوجه رسالة إلى الاتحاد السكندري بعد انتهاء مدة إعارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، رسالة شكر إلى الاتحاد السكندرى بعد انتهاء إعارته في الفريق السكندرى، عقب خوض مباراة المقاولون العرب والتى فاز خلالها زعيم الثغر بثلاثية مقابل هدف.

وكتب صبحى عبر "إنستجرام": شكرا نادى الاتحاد السكندرى على السنة التى قضيتها معكم.. كل التوفيق لكم.



محمد صبحى

واختتم نادى الاتحاد السكندرى منافسات الدورى العام بموسم 2020/2021 بفوز كبير على حساب المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز أهداف الاتحاد، إبراهيم صالح بالخطأ فى مرماه في الدقيقة الثانية، وخالد الغندور في الدقيقة 65، وداميون لوى في الدقيقة 87، بينما أحرز هدف المقاولون أحمد حسن مكى في الدقيقة 5.

بهذا الفوز يرتفع رصيد إلى النقطة 48 في المركز السادس، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 41 في المركز التاسع.

وتوقفت انتصارات المقاولون العرب المتتالية عند 4 انتصارات، جاءت على حساب، الجونة، وأسوان، ومصر المقاصة، وغزل المحلة، قبل أن يتلقى هزيمة أخيرة من الاتحاد السكندرى.