شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: أرفض فكرة عدم استكمال مسابقة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد عبد المقصود، مدرب الزمالك، رفضه لفكرة عدم استكمال مسابقة كأس مصر لتخفيف ضغط المباريات عن اللاعبين، وقال عبد المقصود، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": بعيدا عن رأي إدارة الزمالك، لماذا يثار الآن جدل بعدم استكمال مسابقة الكأس، الزمالك وصل قبل النهائى، وسنواجه أسوان، وإذا سرنا بنفس أسلوب الدورى، سألعب كل 3 أيام دون أزمة، وتم ضغط مبارياتنا ولعبنا مع الإسماعيلى في الكأس وقت لعب مباريات الدورى فلماذا يتم التفكير فى إلغاء البطولة الآن.

وأضاف: تعاملنا بعد التوقف وكأننا نخوض موسما جديدا، ودخلنا معسكر لمدة 22 يوما في الإسكندرية وهذا ما فرق معنا، كنا نقول للاعبين ليست لنا علاقة بأحد نكسب فقط 7 مباريات وسنتوج بالدورى.

وتابع: بعيدا عن الناحية الفنية، أقصى ما ركزنا عليه هو لمة لاعبى الفريق، بعد رحيل ساسي ومصطفى محمد من قبله، أدى هذا الأمر لاستنفار كل اللاعبين، وفى الفترة الأخيرة كنا نشعر باقتراب رحيل ساسى.

واستطرد: طارق حامد وشيفو والونش من أكثر اللاعبين الذين كان لهم دور قيادى بخلاف شيكابالا، وعبد الشافى من أصحاب الدم الخفيف ويقوم بالكثير من المقالب مع اللاعبين، وطارق حامد وشيكابالا لهما شخصية قوية جداً.

واختتم: كارتيرون جلس مع الثلاثة حراس وقال لهم كلكم عندى رقم واحد، وحتى الآن لم نحسم الإعارات والراحلين، ونتمنى أن يوضع جدول للدورى ثابت لا يتم تعديله مع الوقت.