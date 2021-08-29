شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم: كارتيرون يحتاجنى فى الزمالك وسأتواجد بالقاهرة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المغربي محمد أوناجم، جناح الفريق الأبيض المنتهية إعارته إلى الوداد المغربي، آخر تطورات عودته للقلعة البيضاء، استعدادا للموسم الجديد الذى يطمح فيه بطل الدورى للحفاظ على اللقب المحلي والعودة للمنافسة على اللقب القاري.

وقال أوناجم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "سأكون موجودا في الزمالك الخميس أو الجمعة القادم، وكارتيرون يتواصل معي، وأكد لي أنه يحتاجني في الفريق، وأنا أريد أن أرجع الزمالك وأعمل إنجازات مع زملائي وأقدم حاجة كويسة للزمالك وأعمل إضافة للفريق، وعايز أغير انطباع جمهور الزمالك عني؛ لأني مكنش عندي فرصة ألعب باستمرار".

وتابع أوناجم: "فرحتي كبيرة لجميع لاعبي الزمالك كأنني فزت معهم بالدوري والقادم سيكون أفضل لنا، وسأتواجد في مصر خلال هذا الأسبوع من أجل العودة إلى الزمالك وفقا لرغبة كارتيرون وأرغب في تغيير الفكرة الغلط اللي خدتها الناس عني".

وأنهى فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مباراياته في مسابقة الدوري الممتاز، بخوض لقاء البنك الأهلي في الجولة الـ34 للمسابقة مساء الجمعة، والذى انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

خاض الزمالك 34 مباراة بالمسابقة، نجح في الفوز فى 24 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في مباراتين، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفا في مرمى المنافسين، بينما دخل مرمي الفريق 21 هدفا كأقوي خط دفاع بالمسابقة .

وجمع الزمالك في 34 مباراة، 80 نقطة جعلته بطلا للدوري الممتاز وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الأهلى صاحب المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

ومنذ انطلاق مسابقة الدوري المصري، نجح الزمالك في اقتناص الدرع 13 مرة، أعوام: 1960، 1964، 1965، 1978، 1984، 1988، 1992، 1993، 2001، 2003، 2004، 2015، 2021.