شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: ملف بن شرقي منتهي بنسبة 80% وفعّلنا عقد شراء الجزيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الإتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، أن المغربي أشرف بن شرقى، نجم الفريق الأبيض، مستمر معهم لمدة موسم وفقا للعقد، موضحا أنهم يسعون لبقائه 3 مواسم أخرى، خصوصا أن الاتفاق مع اللاعب شبه منتهي.

وقال الإتربي، في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك مع الإعلامى محمد أبو العلا: "بدأنا المفاوضات مع بن شرقي للتجديد والأرقام قربت وتوقفنا حتى ينتهي الدوري، وأتوقع أن يوقع للزمالك بعد عودته من المغرب".

وأضاف نائب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك: "ملف بنشرقي منتهٍ بنسبة 80% وهو من أولوياتنا في الفترة المقبلة بالإضافة للعائدين من الإعارات، وأجلنا الحديث عن أى صفقات في الفترة الماضية؛ بسبب رغبتنا في حسم الدوري وعدم تشتيت اللاعبين".

وأكد الإتربى أن مسئولى الزمالك حسموا صفقتين خلال الأيام الماضية، لكن لن يتم الإعلان عنهما إلا بعد الحصول على موافقة كارتيرون، مشيرا إلى أنهم ليس لديهم نية لبيع مصطفى فتحي أو إعارته، موضحا أن كارتيرون أبلغهم بالاعتماد على الكثير من الناشئين في جميع المراكز خلال الفترة المقبلة.

واختتم نائب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، بأن ناديه سدد 12 مليون جنيه للمقاولون العرب قيمة تفعيل بند شراء عقد سيف الدين الجزيري.