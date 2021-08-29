شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف مودعا الدراويش: شكرا شعب إسماعيلية وصعب عليا مغادرة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع النجم التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الإسماعيلى، الذى ينتقل إلى بيراميدز فى الموسم الجديد، جماهير الدراويش بعد موسم ونصف قضاها داخل جدران النادى، معربا عن سعادته بالفترة التى لعب فيها للفريق الذى ساهم فى عودته مرة أخرى لصفوف منتخب تونس، مؤكدا أن الإسماعيلى ناد كبير وعريق ويستحق كل الخير والتقدير.

وكتب الروچ، عبر حسابه على انستجرام: "شكرا الإسماعيلى وشكرا لشعب الإسماعيلية، شكرا لله واللاعبين والإطار الفنى والطبى والإدارى، شكرا على كل هذا الاحترام والتقدير، صعب عليا مغادرة النادى بعد سنة ونصف من الذكريات والمصاعب والخيبات والانتصارات والفرحة والحب".

وأضاف بن يوسف: "ولا مرة حسيت انى مش فى بلدى معاكم، شكرا من القلب لنادى أعطانى الكثير وأخذ منى القليل، إن شاء الله أكون ما قصرت فى حق النادى، واتأسف إن كنت قصرت عن غير قصد، شكرا للنادى الذى ساهم فى رجوعى لمنتخب تونس".

واختتم بن يوسف: "نادى الإسماعيلى ناد كبير وعريق وسأتمنى الخير ليه فى كل خطوة قادمة، نادى يستحق كل الخير والتقدير".



