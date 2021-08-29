شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكاراتيه: لدينا مليون لاعب وفوز فريال بالذهب لم يكن مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الدهراوى، رئيس اتحاد الكاراتيه، عن الجهود التى يبذلها الاتحاد لنشر اللعبة على قطاع أوسع في الفترة المقبلة، وقال الدهراوى في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": مصر تستحق أكثر من ذلك، اللاعبين استغرقوا وقت طويل في الإعداد وكانوا على قدر المسؤولية وهناك اهتمام كبير من الدولة ومؤسساتها بالكاراتيه، كنا نراهن على 3 ميداليات وحصدانا اثنتين، وفريال أشرف كانت معجزة.

وأضاف: مليون لاعب مسجل ثانويا في سيستم الاتحاد، وللأسف الأولمبياد المقبلة لا تضم الكاراتيه، ولا توجد محافظة في مصر لم يتم تنظيم بطولة جمهورية بها، كل المحافظات شهدت تنظيم بطولات.

وتابع: تصنيف مصر وصل إلى رقم واحد على مستوى العالم في الكاراتيه، جيانا تعرضت للظلم التحكيمى في الأولمبياد وكانت تستحق الذهب، وفريال كانت مرشحة لحصد ميدالية ذهبية ولكن لم تكن الأضواء مسلطة عليها.

واختتم: على الصاوى كان مرشحا لحصد الميدالية الذهبية لكنه تعرض للإصابة، ونتوقع 3 ميداليات لمصر في أولمبياد باريس، وأحلم بتوفير 50 فداناً لبناء قرية أولمبية خاصة بالكاراتيه فقط، أتمنى أن تحصل الألعاب الفردية على ضوء إعلامى بشكل أكبر، اتحاد الكاراتيه يعتمد على نفسه ولديه إيراد كاف.