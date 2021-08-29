شكرا لقرائتكم خبر عن مترجم الأهلي يعلن القبض على مخترق حسابه على فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عمرو محب، مترجم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن القبض على مخترق حسابه عبر فيسبوك منذ فترة وتوجيه عبارات مسيئة لبعض المسئولين.

وكتب عمرو محب، عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله تم القبض على مخترق حسابي الشخصي على فيسبوك.. بأشكر قيادات مباحث الإنترنت على مجهوداتهم الكبيرة.. وجزيل الشكر أيضًا لرجال الأمن بمحافظة البحيرة.. كما أشكر ايضا كل الناس اللي تواصلوا معايا ودعموني أثناء سرقة حسابي".

وكشف محب أن الشخص الذي اخترق حسابه تم القبض عليه في شبراخيت بمحافظة البحيرة، وهو نفس الشخص الذي اخترق حساب خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف اختراقه لقرابة 2104 حسابات.

وسبق أن أعلن الدكتور عمرو محب، استعادة حسابه عبر فيسبوك والذي تمت سرقته.

وقال محب، عبر حسابه على فيسبوك بعد استعادة حسابه: الحمد لله تمت استعادة حسابى على الفيسبوك بعد سرقته صباح اليوم، شكرا لكل من تواصل معي وكل من حاول مساعدتي في استعادة الحساب، وجزيل الشكر لدعمكم جميعاً وتقديركم وثقتكم الغالية".

وأضاف: "نتمنى من الله دوام التوفيق، وإن شاء الله النجاح يكون دائما حليف نادينا العظيم ورئيسه القدوة وجمهوره الوفي".