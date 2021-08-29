اخبار الرياضه

محمود علاء لجمهور الزمالك: أنتم تاج على رؤوسنا وأكثر من يستحق التحية.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء لجمهور الزمالك: أنتم تاج على رؤوسنا وأكثر من يستحق التحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمود علاء، مدافع نادى الزمالك، جماهير الفريق بالتتويج ببطولة الدورى المصرى للمرة الثالثة عشرة فى تاريخ القلعة البيضاء، مؤكدا أنهم كانوا سندا وقوة للفريق خلال الموسم، وأنهم هم أكثر ممن يستحق التحية والتقدير بعد الفوز بالدرع.

محمود علاء
محمود علاء

ونشر علاء، صورا له باحتفالات التتويج بالدرع، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "مبروك جمهور الزمالك العظيم، أنتم أكثر من يستحق التحية والتقدير بعد الفوز بدرع الدورى، دائماً أنتم السند والقوة لنا جميعاً، وشكراً لكل الجمهور الذى ساندنى شخصياً طوال الفترة الماضية، أنتم تاج على رؤوسنا وفخر لنا جميعاً".

Capture
 

وسبق وأبدى محمود علاء، سعادته بتتويج فريقه بلقب الدورى المصرى للمرة الـ13 فى تاريخه، موضحا أن الموسم كان صعبا وشاقا على اللاعبين، لكن فى النهاية نجحوا فى إسعاد جماهير الفارس الأبيض.

1
 

وأضاف علاء، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامى إبراهيم فايق: "ماعنديش ذرة تفكير فى أى حاجة وقافل أى باب للعروض أنا مبفكرش غير إنى أحصل على بطولات مع الزمالك".

mahmoudalaa.4_240677572_1182236558939958_8769767580899948509_n

واحتفل لاعبو الزمالك بتتويج الفريق الأبيض بلقب الدورى للمرة الـ13 فى تاريخه داخل ملعب بتروسبورت عقب نهاية مباراتهم أمام البنك الأهلى فى ختام بطولة الدورى بالتعادل 1/1.

mahmoudalaa.4_240743095_1098356374035239_3481562258448291405_n

 

 

 

mahmoudalaa.4_240786530_525710271865849_462549727038022061_n

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا