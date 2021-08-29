شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء لجمهور الزمالك: أنتم تاج على رؤوسنا وأكثر من يستحق التحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمود علاء، مدافع نادى الزمالك، جماهير الفريق بالتتويج ببطولة الدورى المصرى للمرة الثالثة عشرة فى تاريخ القلعة البيضاء، مؤكدا أنهم كانوا سندا وقوة للفريق خلال الموسم، وأنهم هم أكثر ممن يستحق التحية والتقدير بعد الفوز بالدرع.



محمود علاء

ونشر علاء، صورا له باحتفالات التتويج بالدرع، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "مبروك جمهور الزمالك العظيم، أنتم أكثر من يستحق التحية والتقدير بعد الفوز بدرع الدورى، دائماً أنتم السند والقوة لنا جميعاً، وشكراً لكل الجمهور الذى ساندنى شخصياً طوال الفترة الماضية، أنتم تاج على رؤوسنا وفخر لنا جميعاً".





وسبق وأبدى محمود علاء، سعادته بتتويج فريقه بلقب الدورى المصرى للمرة الـ13 فى تاريخه، موضحا أن الموسم كان صعبا وشاقا على اللاعبين، لكن فى النهاية نجحوا فى إسعاد جماهير الفارس الأبيض.





وأضاف علاء، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامى إبراهيم فايق: "ماعنديش ذرة تفكير فى أى حاجة وقافل أى باب للعروض أنا مبفكرش غير إنى أحصل على بطولات مع الزمالك".

واحتفل لاعبو الزمالك بتتويج الفريق الأبيض بلقب الدورى للمرة الـ13 فى تاريخه داخل ملعب بتروسبورت عقب نهاية مباراتهم أمام البنك الأهلى فى ختام بطولة الدورى بالتعادل 1/1.