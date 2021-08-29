شكرا لقرائتكم خبر عن الخريطة الكاملة لتحركات لاعبي الزمالك القادمين والراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الزمالك، رغبة من خلال وسطاء برغبة المصري البورسعيدي في الحصول على جهود محمود جنش حارس الفريق، وأحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد بالفريق.

كما واصل الزمالك مباحثاته مع بيراميدز بجلسة عُقدت بين حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، منذ بضعة أيام، حول انتقال الثنائي نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور إلى الزمالك فيما يرغب بيراميدز في الحصول من الزمالك على جهود كل من محمد عبد الغني وأحمد فتوح.

بينما يجهز الاتحاد السكندري للحصول على خدمات الثلاثي رزاق سيسيه ومحمد عبد السلام وياسين مرعي من الزمالك حيث يتطلع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لتجهيز شيكات الصفقات لإنهاءها مع الزمالك خلال الأسبوع الجاري.

فيما سيتقدم البنك الأهلي بعرضين إلى الزمالك من أجل الحصول على خدمات كريم بامبو؛ أحدهما على سبيل الإعارة والآخر على سبيل الانتقال النهائي، وسيحسم الزمالك إمكانية الموافقة على تلك العروض من عدمها وفقا لرؤية الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وأصبح هناك حيرة داخل الزمالك بشأن صفقة استقدام التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن السابق للفريق والحالي للترجي مقابل تنازله عن القضية التي رفعها ضد النادي، وحصل فيها على حكم بتغريم الزمالك نحو ما يقرب من مليون و250 ألف دولار، وسيكون التنازل مقابل عودته إلى الزمالك بعقد سنوي قد يصل قيمته إلى 800 ألف دولار وجاءت الحيرة بعد تألق الدولي التونسي حمزة المثلوثي ظهير الزمالك الحالي، حيث سيحسم كارتيرون تلك المسألة باستمرار المثلوثي واستقدام النقاز من عدمه خلال الفترة الحالية.

فيما تلقى الزمالك ترحيبا عبر وسطاء بشأن وجود رغبة من عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، في الانتقال إلى الفريق الأبيض في الموسم الجديد، وذلك حال جدية المفاوضات في الفترة القادمة، وأن تكون مناسبة لطموحاته ومتطلباته، بينما سيعلن مسئولو الزمالك خلال الأسبوع الحالي عن ضم عمر كمال عبد الواحد.

بينما تلقى محمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز ومروان حمدي وأسامة فيصل لاعبي الزمالك مجموعة مختلفة من العروض من أندية الدوري، إلا أن الرباعي لم يناقش العروض انتظارا لحسم مصيرهم في الزمالك، بينما يفضل مصطفى فتحي، جناح الزمالك المنتهي إعارته إلى سموحة، عودته إلى الفريق الأبيض في الموسم الجديد، على أن يتم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وذلك رفقة المغربي محمد أوناجم، جناح الفريق الأبيض المنتهية إعارته إلى الوداد المغربي، بعد استقرار كارتيرون حول عودتهما.