شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات البعثة البارالمبية فى طوكيو اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 منافساتها اليوم على صعيد رياضات رفع الأثقال والسباحة والطائرة وكرة الهدف. وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بـ49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة. و تشهد منافسات الغد كالأتى: ملك حسين عبد الشافى .. سباحة 100 م صدر .. 3:24 صباحًا . زياد كحيل .. سباحة 100 م صدر رجال .. 3:14 صباحًا . كرة الهدف أمام اليابان 3:30 صباحًا . الكرة الطائرة أمام اليابان 11:30 ظهرا . رفع الأثقال هانى عبد الهادى وزن 88 كجم .. 4صباحا أمل محمود وزن 73 كجم .. 6 صباحًا جيهان جلال وزن 79 كجم .. 9:30 صباحًا محمد السيد وزن 97 كجم ..11:30 ظهرا فيما تستكمل اليوم أيضا منافسات أدوار تنس الطاولة .