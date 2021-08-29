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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات البعثة البارالمبية فى طوكيو اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستكمل البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 منافساتها اليوم على صعيد رياضات رفع الأثقال والسباحة والطائرة وكرة الهدف. وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بـ49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.
و تشهد منافسات الغد كالأتى:
ملك حسين عبد الشافى .. سباحة 100 م صدر .. 3:24 صباحًا .
زياد كحيل .. سباحة 100 م صدر رجال .. 3:14 صباحًا .
كرة الهدف أمام اليابان 3:30 صباحًا .
الكرة الطائرة أمام اليابان 11:30 ظهرا .
رفع الأثقال
هانى عبد الهادى وزن 88 كجم .. 4صباحا
أمل محمود وزن 73 كجم .. 6 صباحًا
جيهان جلال وزن 79 كجم .. 9:30 صباحًا
محمد السيد وزن 97 كجم ..11:30 ظهرا
فيما تستكمل اليوم أيضا منافسات أدوار تنس الطاولة .