شكرا لقرائتكم خبر عن حمودي: أتطلع لاستعادة مستواي المعهود.. وأشكر عمر جابر وهاني سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد حمودي، لاعب بيراميدز، عن سعادته البالغة بالعودة للملاعب والمشاركة في آخر مباراة لفريقه بالدوري ضد غزل المحلة في ختام الموسم الحالي للدوري المصري، بعد غياب قرابة موسمين عن المشاركة في المباريات بسبب الإصابة.

ووجه حمودي الشكر لعمر جابر زميله في بيراميدز، بعد منحه شارة قيادة الفريق السماوي في أول ظهور له بعد غياب طويل أمام المحلة، مشددا على أن الفترة القادمة سيركز فيها لمساعدة فريقه على تحقيق أفضل النتائج وكذلك المنافسة على كل الألقاب المحلية والقارية.

كما وجه الشكر لهاني سعيد، المدير الرياضي ببيراميدز، وكل اللاعبين، بعد الوقوف بجانبه ومساعدته على العودة إلى مستواه، متعهدا بأن تشهد الفترة القادمة تقديم كل ما في وسعه لصالح الفريق السماوي.

وأوضح أنه يتطلع لاستعادة مستواه الذي كان عليه من قبل، وأن يكون له دور مؤثر مع بيراميدز في الفترة القادمة، ويساعد فريقه في المنافسة على كل البطولات وتحقيق نتائج قوية تخدم الفريق السماوي في الموسم المقبل.