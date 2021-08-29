شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: أشكر الجماهير على مساندتى بعد وفاة والدتى و"حب الناس نعمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد حسن، نجم الكرة المصرية، رسالة شكر إلى كل الجماهير التى آزرته بعد وفاة والدته، وقال الصقر، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": أتمنى من الجماهير أن تدعو بالرحمة لوالدتى، وأشكر كل من حاولوا الاتصال بى لتعزيتى، والحقيقة أنه في النهاية يبقى الاحترام.

وأضاف: الجماهير بكل انتماءاتها، الكثيرون تحدثوا معى من كل الدول العربية، وشعرت أننى عندما تعبت واجتهدت وبدعوات والدتى، أن حب الناس هو أكبر نعمة.

وشيع أحمد حسن، جنازة والدته، بمشاركة المئات من أهالى مدينة مغاغة، أقصى شمال محافظة المنيا، وأدوا الصلاة عليها فى مسجد السلام عقب صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من الرموز الشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

وأدى أحمد حسن، صلاة الجنازة على جثمان والدته بمسجد السلام بمدينة مغاغة شمال محافظة المنيا عقب صلاة الظهر.

وعقب صلاة الجنازة ردد الكابتن أحمد حسن والمصلون بعض الأدعية على روح المرحومة والدته وهى :"اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم انس وحدتها، اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا.. اللهم اغفر لها، اللهم اعتقها من فتنة القبر، وعذاب النار،اللهم إن كانت محسنة فزد فى إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، اللهم آنس وحدتها، وآنس وحشتها، اللهم أنزلها منزلاً مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزلها منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا.