شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: هدفنا صدارة المجموعة في أمم أفريقيا ونسعى لتجنب المفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، عن كواليس معسكر الفراعنة، استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم، وقال بركات في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": نستعد للمرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم، ونتمنى التوفيق وأن يكون لنا نصيب بالوصول إلى كأس العالم، سنواجه أنجولا ويوم 5 نواجه الجابون.

وأضاف: هناك لاعبون مرهقون يخضعون لاستشفاء، وبعض اللاعبين يتدربون بشكل خفيف، وحجازى وصل وسيشارك في مران الغد، ومصطفى محمد سينضم إلينا بعد مباراته يوم الأحد، ونفس الأمر بالنسبة لكوكا، لأنه تعطل بسبب ظروف.

وعن المحترفين قال بركات: كنا نتمنى وجود صلاح والننى، ولكن كل اللاعبين رجال ونتمنى أن نقدم أداء جيدًا، حظنا أنه لا يوجد مجال حتى للمباريات الودية، ولذلك تكون هذه أصعب نقطة في ضم أسماء جديدة، ولكن من يتعب ويجتهد ويحافظ على مستواه يتم ضمه للمنتخب بدليل ضم الهانى سليمان بعد تألقه مع سموحة.

وأضاف متحدثا عن مجموعة مصر في أمم أفريقيا: مصر هى الأكثر تتويجا بأمم أفريقيا ونتمنى أن نحصد اللقب الثامن، البطولة الماضية كانت مفاجأة لخروجنا منها خاصة أنها أقيمت بمصر، ومنتخب نيجيريا قوى ومن أفضل المنتخبات التى قدمت كرة في البطولة الأخيرة، وننظر للأمام ومبارياتنا أمام السودان تكون حماسية جداً والمباراة ستكون صعبة، يجب أن نتجنب المفاجآت لم نواجه غينيا بيساو كثيراً لكن هذه المباريات تضيع نقاط، ونسعى للتأهل في المركز الأول لنواجه منتخب أقل قوة، ونأخذ البطولة مرحلة مرحلة، ونسعى لصدارة المجموعة.