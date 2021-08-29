شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء: استبعادي من المنتخب أثر عليّ نفسيا ولا أفتعل أزمات في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود علاء، مدافع نادى الزمالك، عن حزنه الشديد من الشائعات التى طالته خلال الفترة الماضية قبل تتويج الزمالك بالدورى، وقال محمود علاء، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": مبروك لجمهور الزمالك يستحق الفرحة ويستحق التواجد على منصات التتويج، لم أرى جمهورا عظيما مثل جمهورنا وتعاهدنا على رد الجميل لهم".

وأضاف: منذ بداية الموسم عندما أصيبت بكورونا استغرقت شهر حتى العودة وفى يونيو تعرضت لإصابة كبيرة وبعد العودة المدرب فضل إبقائي على الدكة لمصلحة الفريق.

وتابع: مستواي أعلى من ذلك بكثير، واستبعادى من المنتخب أثر عليّ نفسيا، وإحنا أبطال الدورى وراض عن كل ما أقدمه للزمالك، وأتمنى الفترة القادمة مع دعم الجماهير أن أكون سببا من أسباب فرحتهم.

واختتم: لا أتحدث كثيرا وطوال الموسم لم أرد على أحد، الكثيرون رسموا خيالات وحوارات بعيدة عن شخصيتى إطلاقا، البعض تحدث عن أننى لا ألعب وأثير الأزمات، ألعب في ناد كبير وأنا أحد كباتن الفريق ومن المستحيل أن أختلق أزمات، ونحن كنا قريبين من البطولة، هى فترة قصيرة وستمر وسأعود من جديد، هناك بعض الأشخاص "يصطادون في المية العكرة".