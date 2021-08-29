شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: نسعى لحل أزمة جنش.. عاشور عوّض ساسي وبن شرقى قريب من البقاء بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم الزمالك، أن كبار الفريق سيسعون خلال الفترة المقبلة لحل أزمة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق، مع الفرنسى باتريس كارتيرون.

وقال حازم إمام، في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": تعاملنا مع المباريات على أنها مباريات كؤوس وحصدت لقبى الثانى مع الزمالك، اللاعب عندما يتقدم في السن يتغير تفكيره، والظروف التى مر بها الزمالك كانت صعبة جداً، وكان الأمر الوحيد الذى سيحافظ على استقرار الفريق هو الفريق نفسه وألا نثير أزمات، ولذلك حصدنا البطولة.

وأضاف: حتى الآن لم يتحدث أحد من اللاعبين في مسألة جنش مع كارتيرون بسبب ضغط المباريات ولكن قررنا أن نتحدث معه بعد انتهاء الدورى وخلال فترة الإجازة.

وعن سر التتويج بالدورى قال حازم إمام: معسكر الإسكندرية جعلنا نجلس مع بعض بشكل أكبر، كنا نتجمع بشكل يومى في غرفة واحدة ونتحدث مع بعضنا، تحدث ظروف بأن تفقد لاعبين مهمين في أى وقت، مثل رحيل ساسى ومصطفى محمد، ولكن إمكانيات باقى اللاعبين كانت جيدة وكارتيرون وظّف أكثر من لاعب مكان ساسى، ولم نشعر بفرق كبير لرحيل ساسى ومصطفى ولم نركز في هذه الأمور.

وأضاف: إمام عاشور قادر على تعويض ساسى، رغم أن فرجانى لاعب كبير، ولكن إمام عاشور إمكانياته كبيرة ويطبق تعليمات المدرب بالحرف ولم نشعر بغياب فرجانى في وجود إمام عاشور.

وعن التجديد لبن شرقى قال حازم إمام: "تحدثنا مع أشرف بن شرقى من بدرى، وهو يرى كيف يتعامل معه كل لاعبى الفريق بحب، ورأى كيف حزنت الجماهير من فرجانى، والزمالك قادر على التتويج بأى بطولة يدخلها، وأرى أن المقابل المادى أصبح يضاهى الدوريات العربية، ودائما نتحدث معه على نقطة حب الجماهير وهو يرغب في البقاء".

واختتم: شيكابالا لاعب كبير وحتى لو كان لا يشارك أساسى لم يكن يحزن، بخلاف ما قبل 4 سنوات مثلاً، وأصبح الفريق هو أهم شيء يفكر فيه، وهو مؤثر جدا في الملعب وخارج الملعب.