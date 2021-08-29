"أعطاني الكثير واخذ مني القليل".. فخر الدين بن يوسف يودع الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن التونسي فخر الدين بن يوسف، انتهاء علاقته بشكل رسمي مع نادي الإسماعيلي، موجها الشكر لجماهير النادي والإدارة على الفترة التي قضاها.

وكتب بن يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" شكرا الإسماعيلي، شكرا لشعب الإسماعيلية ، شكرا لله واللاعبين و الإطار الفني والطبي و الأداري، شكرا على كل هذا الاحترام والتقدير".

وأضاف:" صعب عليا مغادرة النادي بعد سنة و نصف من الذكريات، والمصاعب و الخيبات والانتصارات والفرحة والحب، ولا مرة حسيت اني مش في بلدي معاكم ، شكرا من القلب لنادي اعطاني الكثير واخذ مني القليل".

وتابع:" إن شاء الله أكون ما قصرت في حق النادي، واتأسف إن كنت قصرت عن غير قصد، شكرا للنادي الذي ساهم في رجوعي لمنتخب تونس ".

وأتم اللاعب التونسي:" نادي الإسماعيلي نادي كبير وعريق و سأتمني الخير ليه في كل خطوة قادمة ، نادي يستحق كل الخير والتقدير".