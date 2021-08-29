ريال مدريد يتخطى بيتيس بصعوبة في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

حقق نادي ريال مدريد فوزًا على حساب ريال بيتيس بهدف نظيف، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "الليجا".

وجاء هدف ريال مدريد الوحيد في اللقاء عن طريق داني كارفخال في الدقيقة 61 من اللقاء بعدما تلقى كرة عرضية من كريم بنزيما، ليسدد كرة بالقدم داخل الشباك.

وجاء هذا الفوز ليرفع رصيد انتصارات ريال مدريد إلى انتصارين منذ بداية الموسم، توسطهما تعادل مع ليفانتي في لقاء الجولة الثانية.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة السابعة في صدارة ترتيب الليجا بالتساوي مع إشبيلية، فالنسيا وريال مايوركا.

وتجمد رصيد ريال بيتيس عند نقطتين ليظل في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري الإسباني.