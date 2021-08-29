الزمالك: أنهينا الاتفاق مع بنشرقي بنسبة 80 %.. وحسمنا صفقتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد الأتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، أنه ناديه قام بسداد 12 مليون جنيه للمقاولون العرب قيمة تفعيل بند شراء عقد سيف الدين الجزيري.

وقال الأتربي في تصريحات لقناة الزمالك:" المغربي أشرف بنشرقي مستمر معنا على الأقل موسم وفقًا للعقد ونسعى لاستمراره لـ 3 مواسم اخرى".

وأضاف:" الاتفاق مع بنشرقي شبه منتهي، وأجلنا الحديث عن أى صفقات في الفترة الماضية بسبب رغبتنا في حسم الدوري وعدم تشتيت اللاعبين".

وتابع:"بدأنا المفاوضات مع بنشرقي للتجديد والأرقام قربت وتوقفنا حتى ينتهي الدوري، واتوقع أن يوقع للزمالك بعد عودته من المغرب".

وأكمل:" ملف بنشرقي منتهي بنسبة 80% وهو من أولوياتنا في الفترة المقبلة بالإضافة للعائدين من الإعارات".

واستطرد:" جلسنا مع مدرب الزمالك باتريس كارتيرون ورأينا القائمة بالكامل وأبلغنا أنه سيعتمد على الكثير من الناشئين في جميع المراكز خلال الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته:" حسمنا صفقتين خلال الأيام الماضية لكن لن نعلن عنها الا بعد الحصول على موافقة كارتيرون، ولا توجد لدينه نية لبيع مصطفى فتحي أو اعارته".