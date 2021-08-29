حازم إمام: شيكابالا اختلف كثيرًا.. و"اللاعب لما بيكبر دماغه بتتظبط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حازم إمام ظهير نادي الزمالك، أن الدوري المصري يعد الأصعب في المنافسة أفريقيًا وعربيًا، نظرًا لقوة الأندية المتنافسة به.

وأشار إمام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن قلة مشاكله في الفترة الحالية ترجع لكِبر سنه مقارنة بالسنوات الماضية.

وقال إمام: "الدوري المصري هو الأصعب في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضم أندية رائعة، الزمالك لم يحصل عليه كثيرًا، فقط 13 مرة، وأنا سعيد لأنني توجت به مرتين مع الفريق".

وأكمل: "قلة مشاكلي حاليًا؟ اللاعب لما بيكبر سنًا دماغه بتتظبط، الحمد لله أن الفريق بدون مشاكل في الفترة الحالية بين اللاعبين، لو تواجدت المشاكل مع الأزمات الإدارة السابقة لكان الوضع مختلف تمامًا".

وأضاف: "المعسكر الذي أقيم لنا في الأسكندرية جعل كل اللاعبين يتقربون لبعضهم البعض أكثر، دائمًا ما كنا نجلس سويًا نتحدث عن الرغبة في التتويج في نهاية اليوم بعد درس الدين اليومي لنا".

واختتم: "شيكابالا اختلف كثيرًا، الآن أصبح الفريق هو كل همه وله تأثير كبير داخل وخارج الملعب، الآن عندما يجلس بديلًا لا يعترض بل ويقوم بتحفيز اللاعب الذي يشارك كأساسي".