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الزمالك: نجهز لاحتفالية كبرى للجماهير.. والدوري استثنائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد الأتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، أن إدارة ناديه تجهز لإقامة احتفالية كبرى للاعبين واحتفالية اخرى للجماهير بعد الفوز بلقب الدروري.

وقال الأتربي في تصريحات لقناة الزمالك:" نجهز لاحتفالية للدوري ستكون في احد الفنادق الكبرى وسنكرم خىلها كل الألعاب الأخرى، وبعدها سيكون هناك احتفالية خاصة بالجمهور لكن بعد تحديد المكان والحصول على الموافقة الأمنية".

وأضاف:" مستاء مما حدث في حفل تنظيم تسليم درع الدوري بعد مباراة البنك الأهلي، وسنعوض ذلك بإقامة احتفاليتين للاعبين واخرى للجماهير".

وأكمل: "اخر مباراة كانت استعراضية بعدما ضمن البنك الأهلي البقاء في الدوري والزمالك كان قد حصل على الدوري".

وأتم:" الدوري هذا الموسم كان استثنائي وكل ما سيتحسن امكانيات الـ VAR سيكون هناك عدالة أكثر، هناك بعض الأخطاء من تقنية الـ VAR لكنه في النهاية يمنح عدالة لجميع الفرق".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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