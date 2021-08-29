الزمالك يكشف عن عائق تسبب في عدم التعاقد مع بيرسي تاو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة ناديه توصلت لاتفاق لحل أربعة قضايا متعلقة للنادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف السيد في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" مساء السبت :"علينا قضايا تصل لـ17.5 مليون دولار، وتم تقليص المبلغ لما يقرب من 4 ملايين دولار".

وتابع "ضاحكًا": "لولا أزمة المستحقات المتأخرة كنّا اشترينا بيرسي تاو من برايتون".

وكان بيرسي تاو انتقل مؤخرًا إلى صفوف الأهلي قادمًا من برايتون الإنجليزي ليعود الدولي الجنوب أفريقي للقارة السمراء بعدما لعب في صفوف صنداونز.

عضو الزمالك المؤقت تحدث عن وعد المجلس للاعبين، كاشفًا :"حسين لبيب وعد اللاعبين بتقديم مكافآت فورية عن كل فوز في آخر 5 مباريات وهذا ما تحقق بالفعل".

وتابع :"اللاعبون شعروا بالثقة من وعد المجلس".

وعن احتفال إدارة الزمالك بالدوري، أوضح :"الشركة الراعية من ستتحمل الاحتفال ببطولة الدوري وسيتم دعوة شخصيات من مصر والخارج وغالبًا الاحتفال بعد العودة من مباراة الجابون".

وأنهى :"من الممكن أن يكون الاحتفال بالدوري حاجة محصلتش، وسيتم دعوة 1000 شخصية، الزملكاوية في مصر وخارج مصر بكثير وخصوصا في الدول العربية والخليج"