كرة سلة.. تعرف على موعد صدام مصر وأنجولا ببطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

يصطدم منتخب مصر لكرة السلة بمواجهة قوية مع منتخب أنجولا في إطار مباريات دور الـ16 ببطولة أفريقيا لكرة السلة ( الأفروباسكت )، المقامة حاليا في رواندا.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في دور الـ16 يوم الإثنيين المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت.

وجاء تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16، بعد إحتلاله للمركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما احتل منتخب أنجولا المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

وجاء فوز منتخب تونس على افريقيا الوسطى بنتيجة 68-51، ليمنح الفراعنة بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ببطولة الأفروباسكت.

وتنص على تأهل صاحب المركز الأول إلى دور الثمانية، بينما صاحب المركز الثاني في المجموعة الاولى يلتقي مع المركز الثالث في المجموعة الثانية، ويلتقي ثالث المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني في المجموعة، ونفس الامر ينطبق على المجموعتين الثالثة والرابعة.