كرة سلة.. تونس تضع مصر في صدام مع إنجولا ببطولة افريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

منح منتخب تونس نظيره المصري بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بعد تغلبه على منتخب أفريقيا الوسطي، في ختام منافسات المجموعة الثانية ببطولة أفريقيا لكرة السلة ( الأفروباسكت).

وتغلب منتخب تونس على منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 68-51، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن ختام مباريات المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا لكرة السلة.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد منتخب تونس 6 نقاط في المركز الأول من 3 إنتصارات، بينما تراجع منتخب أفريقيا الوسطى للمركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط ليودع البطولة.

بينما احتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وجاء خلفه منتخب غينيا بنفس الرصيد، لكن أفضلية فارق الأهداف رجحت كفة الفراعنة، ليحتلوا المركز الثاني في المجموعة الثانية.

وبذلك يتأهل المنتخب التونسي مباشرة إلى دور الثمانية من البطولة.

بينما سيلتقي منتخب مصر ثاني المجموعة الثانية مع أنجولا ثالث المجموعة الأولى في دور الـ16 من البطولة، وستقام المباراة يوم الإثنيين المقبل في الساعة الثالثة عصرا.

بينما يلتقي منتخب غينيا ثالث المجموعة الثانية مع منتخب رواندا ثاني المجموعة الأولى يوم الإثنيين المقبل الساعة 6 مساء.