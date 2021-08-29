نتيجة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الاسباني.. انتصار ملكي ثمين في بينتو فيامارين

خطف ريال مدريد انتصارًا ثمينًا من مستضيفه ريال بيتيس بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم 28 أغسطس 2021، على ملعب بينتو فيامارين، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الاسباني.

وشهدت تشكيلة ريال مدريد الاساسية أمام ريال بيتيس تغييرات بسيطة عن المباراة الماضية، منها عودة فينيسيوس جونيور وداني كارفخال وميجيل جوتيريز على حساب إيدين هازارد، لوكاس فاسكيز، وناتشو فيرنانديز.

تشكيلة ريال مدريد: تيبو كورتوا – ميجيل جوتيريز – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – داني كارفاخال – إيسكو – كارلوس كاسيميرو – فيدي فالفيردي – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – جاريث بيل.

على الجهة المقابلة بدأ ريال بيتيس اللقاء بالتشكيلة التالية: روي سيلفا – خوان ميراندا – فيكتور رويز – جيرمان بيتزيلا – مارتين مونتويا – أندريس جواردادو – جويدو رودريجيز – نبيل فقير – سيرخيو كاناليس – آيتور رويبال – خوانمي.

ودخل ريال مدريد المباراة بقوة، وكاد يفتتح التسجيل بشكل مبكر من لعبة رائعة بين كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور بعد مرور 5 دقائق فقط ولكن تسديدة المهاجم الفرنسي أخطأت المرمى بفارق ضئيل.

وجاء رد ريال بيتيس عند الدقيقة (26)، بعدما حاول المدافع مارتين مونتويا مباغتة تيبو كورتوا بتسديدة مرت بسلام على مرمى العملاق البلجيكي.

ومرت الدقائق المتبقية من الشوط الأول وسط استحواذ سلبي من قبل الفريقين دون صناعة أي خطورة على المرمى، ولكنه شهد إثارة كبيرة بإشهار الحكم هيرنانديز هيرنانديز 6 بطاقات صفراء، 5 من نصيب بيتيس ومنها واحدة لمدربه مانويل بيلجريني.

انتصار ملكي ثمين في بينتو فيامارين

استمرت الإثارة في الشوط الثاني، وكان بنزيمة قريب من افتتاح التسجيل في الدقيقة (52)، بعدما قابل عرضية جاريث بيل من الجهة اليمنى برأسية قوية تصدى لها الحارس روي سيلفا ببراعة قبل أن يعلن الحكم وجود تسلل على الفرنسي.

وبعدها بدقيقتين فقط، تلقى بنزيمة عرضية من قبل كاسيميرو داخل المنطقة ونجح هذه المرة في تحويلها بالشباك بعد رأسية قوية ومتقنة، ولكن هيرنانديز ألغاه بعدما أشار الحكم المساعد لوجود تسلل جديد على كريم.

ونجح ريال مدريد اخيرًا في الوصول إلى شباك ريال بيتيس بطريقة شرعية عند الدقيقة (61)، حيث تقدم فينيسيوس بالكرة على الجهة اليسرى وأعادها إلى بنزيمة الذي رفع رأسه وأرسل عرضية إلى القائم البعيد لداني كارفاخال ليسددها مباشرة في شباك سيلفا.

وخرج ريال بيتيس من مناطقه على الفور سعيًا وراء تحقيق التعادل، ما سمح لفريق ريال مدريد استغلال طريقته المفضلة “الهجوم المرتد”، وسنحت فرصتين للتسجيل، الأولى عن طريق ماركو أسينسيو وسددها بجوار القائم، والثانية كانت من نصيب إيدين هازارد ووضعها سهلة في منتصف المرمى.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع صنع ريال بيتيس فرصة حبست أنفاس ريال مدريد عن طريق مونتويا الذي سدد كرة تصدى لها تيبو كورتوا، ليعلن هيرنانديز هيرنانديز نهاية المباراة بعدها مباشرة بفوز الملكي على لوس فيرديبلانكوس بنتيجة (1-0)، ضمن الجولة الثالثة في الدوري الاسباني.

وبهذه النتيجة تصدر فريق كارلو أنشيلوتي جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، في انتظار باقي نتائج الجولة، بينما تجمد رصيد رجال مانويل بيليجريني عند نقطتين فقط من ثلاث مباريات.