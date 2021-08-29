موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة في المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

يستقبل منتخب كوريا الجنوبية نظيره منتخب العراق على استاد سيؤول، في مباراة نارية بالمرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم منتخبات “سوريا، الامارات، إيران، ولبنان”.

وبالنظر إلى نتائج كوريا الجنوبية في التصفيات الحالية، فإنه يعتبر من ضمن المرشحين بقوة لمواصلة المشوار والتأهل للمرة 11 في تاريخه إلى كأس العالم.

ولم يعرف النمور طعم الخسارة في أي مباراة بالمرحلة الثانية في التصفيات، ونجح في تسجيل 22 هدف، مع دخول هدف واحد فقط في مرماه خلال 6 مباريات، حيث تقدم بفارق 6 نقاط أمام منتخب لبنان صاحب المركز الثاني والذي تأهل أيضًا للدور النهائي.

ويعتبر المنتخب الكوري الجنوبي صاحب الرقم القياسي في تمثيل قارة آسيا بنهائيات كأس العالم، حيث أنه بلغ العرس العالمي في جميع النسخ منذ عام 1986.

على الجهة المقابلة، سيسعى منتخب العراق إلى بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال المكسيك 1986.

وصعد العراق إلى الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في مجموعاتها خلال المرحلة الثانية، خلف المتصدر إيران في المجموعة الثالثة.

ولم يخسر المنتخب العراقي أي مباراة خلال المرحلة الثانية من التصفيات سوى في الجولة الأخيرة أمام إيران، وهي النتيجة التي أعقبها رحيل المدرب السلوفيني سريشكو كاتانيتش، ليتولى الهولندي ديك ادفوكات المهمة بدلًا منه.

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022

يحين موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر المقبل، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة العراق وكوريا الجنوبية في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 على القناة الرابعة العراقية، المفتوحة على القمر الصناعي Eutelsat 8 West A، بتردد 11678 عمودي، ومعدل ترميز 27500.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.