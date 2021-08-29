شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الاردني.. صاروخية العرسان غير كافية

شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي ومعان، في الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري الاردني للمحترفين، ضمن مباريات اليوم السبت 28-8-2021.

واصل الفيصلي تخبطه في الدوري الاردني للمحترفين بتعادل مخيب أمام معان بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء.

وتعرض الفيصلي للهزيمة الرابعة في آخر 10 مباريات أمام غريمه الوحدات في كلاسيكو الدوري الاردني، وبتعادله اليوم ابتعد بشكل كبير عن المنافسة على اللقب.

ويتواجد الفيصلي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاردني وفي رصيده 27 نقطة، ويفصله 5 نقاط عن المتصدر الوحدات الذي يواجه الجليل غدًا لحساب الجولة الحالية.

على الجهة المقابلة، يعد تعادل معان اليوم بمثابة الانتصار، حيث عانى كثيرًا خلال المباريات القليلة الماضية ب3 هزائم متتالية قبل أن يحقق الانتصار على البقعة في الجولة الماضية، واصبح في رصيده 15 نقطة في المركز التاسع.

ودخل الفيصلي مباراة اليوم أمام معان بالتشكيلة التالية: عبدالله الزغبي – براء مرعي – محمد ابو زريق – ابراهيم دلدوم – عدي زهران – خالد زكريا – نزار الرشدان – يوسف ابو جلبوش – احمد العرسان – يوسف الرواشدة – عبدالله عوض.

وأحرز احمد العرسان الهدف الأول لفريق الفيصلي عند الدقيقة (18)، بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من عبدالله عوض.

وفشل الفيصلي في الحفاظ على تقدمه، حيث تمكن معان من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (40)، عن طريق عدي القرار بعد مجهود فردي رائع من يزن الغرابلي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).

وفي الشوط الثاني، لم يتمكن الفريقين من زيارة الشباك مجددًا ويكتفي كلاهما بالحصول على نقطة واحدة.

شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الاردني