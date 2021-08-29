الامارات | البطولات العربية للغولف في ضيافة مصر وسلطنة عمان

شكرا لقرائتكم خبر عن البطولات العربية للغولف في ضيافة مصر وسلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام للاتحاد العربي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، عادل الزرعوني، عن استضافة كل من مصر وسلطنة عمان، البطولات العربية للمنتخبات، حيث تستضيف العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 16 حتى 23 ديسمبر المقبل، النسخة الـ40 من بطولة الرجال، وتحتضن السلطنة ربيع العام المقبل بطولات المراحل السنية (الشباب والناشئين والأشبال والسيدات الفتيات تحت 15 سنة)، بعد توقفها العام الماضي جراء جائحة «كورونا».

وقال الزرعوني في تصريحات صحافية: «تم اعتماد أماكن استضافة البطولات العربية للرجال والمراحل السنية والسيدات والفتيات، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، الذي عقد مؤخراً عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضره النائب الثاني لرئيس الاتحاد العربي عبدالعزيز الملا (الكويت)، وتيمور أبو الخير (مصر)، ومنذر البرواني (سلطنة عمان)، وحاتم قيقة وفريحانة بوشماوي (تونس)».

وأضاف: «تقرر أيضاً خلال الاجتماع، أن تقام انتخابات رئاسة الاتحاد العربي، ونوابه، وأعضاء المكتب التنفيذي، على هامش استضافة مصر ديسمبر المقبل بطولة الرجال».

وأشاد الزرعوني بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد العربي، برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، مؤكداً ثقته بأعضاء المكتب التنفيذي، في تحقيق الأهداف المنشودة، خصوصاً مع عودة الحياة الرياضية والبطولات إلى سابق عهدها، وقال: «لمسنا تفاعلاً إيجابياً والتزاماً كبيراً من كل الدول العربية، في تطبيق الإجراءات الاحترازية الناجعة للحد من انتشار فيروس كورونا، في إجراءات انعكست ثمارها على نجاح عودة انطلاقة البطولات العربية للغولف، خاصة على صعيد المراحل السنية».

وأوضح: «نجاح الاتحاد العربي في مواصلة تنفيذ جداوله ورزنامة بطولاته، جاء بعد دراسة مستفيضة للأوضاع الراهنة، والمؤشرات في قرب التعافي من الجائحة، ونجاعة الإجراءات الاحترازية المطبقة في غالبية الدول العربية، وأتوجه بالشكر للاتحاد المصري للغولف، الذي أبدى ترحيباً باستضافة بطولة الرجال، والشكر الموصول إلى رئيس اتحاد الغولف في سلطنة عمان منذر البرواني، على استضافة السلطنة بطولة المراحل والسيدات والفتيات».

واختتم: «تمت مخاطبة جميع مجالس إدارات الاتحادات والجامعات ولجان الغولف، بهدف ترشيح ممثليها لخوض الانتخابات ديسمبر المقبل، على مستوى رئيس الاتحاد ونواب الرئيس وعضوية المكتب التنفيذي، وكذلك استمارة الرغبة والاستعداد لاحتضان مقر الاتحاد العربي في الدورة الانتخابية الجديدة، وتحديد يوم 30 سبتمبر المقبل، موعداً أقصى لتسلّم جميع طلبات الترشح».

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